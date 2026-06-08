【モデルプレス＝2026/06/08】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が6月7日、自身のInstagramを更新。チェックのミニスカート姿を披露し、話題となっている。【写真】19歳K-POP美女「美脚すぎて眩しい」と話題のミニスカショット◆ウンチェ、ミニスカートから美脚スラリウンチェは「童心に返って！」と韓国語でつづり、韓国にあるテーマパーク・ロッテワールドと思われる場所での写