【モデルプレス＝2026/06/08】お笑いタレントの平野ノラが6月7日、自身のInstagramを更新。様々な動物のパンを公開し、話題となっている。【写真】47歳女性芸人「手作り？」と話題の本格動物パン◆平野ノラ、動物のパンを公開平野は、黒ゴマが目になっている、うさぎやクマ、ライオンや旗をもつコアラと思われる動物モチーフのパンが並ぶ写真を投稿。その他、花を持った女の子や、眉毛と髪型が特徴的な顔のパンがお皿に載っている