今年秋のアジア・アジアパラ競技大会に向け、イオンが最高ランクのスポンサー契約を結びました。イオンは、トヨタ・JR東海などに続く7社目の「プレステージパートナー」として、グッズ販売や飲料の提供などで大会に協力します。イオンモールナゴヤドーム前店での締結式には、バドミントンの元日本代表でYouTubeなどで競技の魅力を発信している桃田賢斗さんも駆け付け、「選手にとって逆