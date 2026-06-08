【モデルプレス＝2026/06/08】女優の美山加恋が6月7日、自身のInstagramを更新。手作りの刺繍入りスマートフォンショルダーケースを公開し、話題となっている。【写真】元子役29歳女優「刺繍がすごく上手」と話題のスマホショルダー◆美山加恋、手作りの刺繍グッズ公開美山は「共演者の影響で刺繍始めました 手芸部もできて楽しかったな」「刺繍の記念すべき一作目は、愛犬のスマホショルダー」とつづり、写真を投稿。ブルー系の糸