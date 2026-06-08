リンクをコピーする

ＮＹ原油時間外取引９４ドル台後半に上昇、イスラエルとイランの攻撃応酬で 東京時間16:06現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝94.79（+4.25+4.69%）