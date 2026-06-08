ドル円１６０．１５近辺、ユーロドル１．１５２５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は160.15近辺、ユーロドルは1.1525近辺で推移している。いずれも先週末のドル高相場を踏襲し、NY終値付近にとどまっている。本日ここまでのレンジは、ドル円が160.04から160.39、ユーロドルは1.1508から1.1540となっている。米10年債利回りは4.54％付近から4.58％付近へと上昇。NY原油先物は92ドル台から95ドル目前