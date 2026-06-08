８日の東京株式市場は主力銘柄への売りがかさみ日経平均株価は続急落。前週末の米国株市場での半導体株急落の地合いを引き継ぐ格好となった。 大引けの日経平均株価は前営業日比２５６３円５２銭安の６万４０２４円６０銭と３日続落。プライム市場の売買高概算は２６億４６２６万株、売買代金概算は１１兆１００７億円。値上がり銘柄数は４６１、値下がり銘柄数は１０７３、変わらずは３０銘柄だった。 きょうの東京市