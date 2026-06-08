イラン外務省報道官 停戦は敵対勢力によって繰り返し破られている 直近の停戦違反について直接的な責任を負っているのは米国である イスラエルによるイラン攻撃の行動は米国の政策と切り離すことはできず 昨今の事態の進展が米国とのあらゆる協議に対する不信感を一層煽っている