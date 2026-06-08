メインシナリオ…5日には米雇用統計の発表後に荒れた展開となり下げに転じている。一目均衡表の転換線や10日線を割り込んでおり、下落基調で推移するとみられる。その場合は、一目均衡表の雲の上限の213.33が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、雲の下限の212.37、5月18日の安値211.15、5月6日の安値210.77などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、転換線の214.47、215円の節目、6月5日の高値215