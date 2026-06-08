メインシナリオ・・・5月18日の安値1.3368ドルを割り込んで直近の安値を更新し、短期のトレンドは下向きに傾いている。きょう、1.3317ドルまで一時下落し、5月18日の安値1.3303ドルが視野に入っており、その水準を下抜けば、4月6日の安値1.3179ドルや3月31日の安値1.3159ドルを試す可能性がある。3月31日の安値1.3159ドルを維持できないようなら、昨年11月20日の安値1.3038ドルや昨年11月4・5日の安値1.3010ドル、1.3000ドルの節目