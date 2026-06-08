(C)2025 LOS DESERTORES FILMS, A.I.E., TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U.,FILMES DA ERMIDA, S.L., EL DESEO DA, S.L.U., URI FILMS, S.L.,4A4 PRODUCTIONS 6月5日から公開されている映画「シラート」のDolby Atmos上映について、一部劇場を除いて上映期間の延長が決定した。今作は公開3日間で全国21回の満席回が発生するなど、大ヒットスタートを記録している。 今作は、今年度の米アカデミ}