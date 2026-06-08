8日の日経平均株価は一時下げ幅が3100円を超えました。8日の東京株式市場で、日経平均株価の終値は先週末に比べて2563円安い6万4024円となりました。アメリカの雇用統計が市場予想を上回ったことで、インフレへの警戒感からFRB＝連邦準備制度理事会が年内に利上げするのではないかとの観測が高まり、アメリカ市場で株価が大幅に下落しました。この流れを受け、東京株式市場でもAI・半導体関連株を中心に売り注文が入り、日経平均株