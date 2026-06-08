「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（８日、尼崎）尼崎センプルカップのイメージキャラクターを務めるタレントの福留光帆（２２）が来場。オープニングセレモニーで開会宣言、花束贈呈などをこなし、現地配信のＹｏｕＴｕｂｅライブにも出演。９Ｒ発売中には屋外ステージで行われたトークショーにも出演した。トークショー直前から雨が降り出してきた。「（予報では）１７時からやのに…」とボヤくが、ＭＣの永島知洋から「雨雲を