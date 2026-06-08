純烈の白川裕二郎が、２０２７年３月いっぱいでグループを卒業することが８日、分かった。この日、ファンクラブで発表し、その後、都内で会見。グループ活動をするきっかけのひとつだった母の体調が悪くなり、５年前から卒業を相談していたという。表情を引き締めてマイクを握った白川は「純烈には７人在籍したわけなんですけど、そのうち４人が卒業していきました。今度は僕が見送られる側として卒業させていただく。一度自分