アイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里（28）が、8日までに自身のSNSを投稿。両親に感謝するメッセージとともに、愛にあふれたSNS投稿の裏側を公開し反響が集まっている。【写真】「いつも可愛く写真撮ってくれる」“ほっこりほほ笑ましい”撮影裏側を公開した大谷映美里大谷は、自身のインスタグラムで「母の誕生日家族みんなでご飯食べに行ったよ〜」とつづり、ボリューム感のある白のノースリーブタンク