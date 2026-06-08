純烈の白川裕二郎が、２０２７年３月いっぱいでグループを卒業することが８日、分かった。この日、ファンクラブで発表し、その後、都内で会見。リーダーボーカルが抜ける激震により、新メンバーオーディションを開催することも発表された。リーダーの酒井一圭は、人生の門出を温かく受け止めつつも嘆き節。新メンバーについて「ファンが激減するのもわかってますし、できるだけ数字になる人をいれたいと思います。（減るのは）