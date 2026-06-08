「阪神（降雨中止）楽天」（８日、甲子園球場）２日連続の雨天中止。楽天は先発予定だった藤井の登板が７日に続き２日連続で流れた。藤井は昨季は４月１日の西武との本拠地開幕戦に先発予定だったが、当時も２日連続で中止となった過去を持つ。２年連続の２日連続中止という珍事。「昨年のホーム開幕戦以来の…。たまったもんじゃないですね」と苦笑いするしかなかった。これまで自身が“雨男”であることを否定してきたが