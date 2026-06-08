モデルでタレントの森泉（43）が、8日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。祖母で、22年8月に96歳で亡くなったファッションデザイナー森英恵さんとの小さい頃の思い出を語った。泉が「ママ森」と呼ぶ祖母英恵さんについて、MCの黒柳徹子が「小さい頃のママ森の思い出は何かあります？」と質問した。泉は「一緒に住んでたんだけど階が違ったんですよ。日曜日になるとママ森がご飯作ってくれて、みんなでご