8日朝、フィリピン付近を震源とするマグニチュード8.2の地震が発生し、三重県南部でも、微弱な津波が観測されました。気象庁は、茨城県から沖縄県にかけて津波注意報を発表。愛知県外海と三重県南部でも津波注意報が発表され、沿岸部の自治体は災害対策本部を設置し対応しました。尾鷲海上保安部の巡視艇は、「津波注意報発令」を電光掲示板に表示し、漁船などに注意を呼びかけました。尾鷲市の漁業関係者：「いま潮が