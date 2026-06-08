フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が、7日放送のニッポン放送「フリーなラジオ」に出演。キャスターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」について語った。元ニッポン放送アナウンサーの垣花正、元日本テレビアナウンサーの羽鳥と藤井貴彦による特番。それぞれのレギュラー番組についてトークする中、藤井が「『モーニングショー』って何年？やって」と質問すると、羽鳥は「15年」と振り返った。藤井が「フリーにな