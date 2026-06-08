北中米ワールドカップに臨む日本代表はメキシコ・モンテレイでの事前キャンプ最終日の7日、U-19日本代表とのトレーニングマッチを完全非公開で行った。日本サッカー協会の発表によると、DF鈴木淳之介(コペンハーゲン)とFW塩貝健人(NECナイメヘン)のゴールで2-1の勝利。終了後、報道陣の取材に応じた森保一監督は「普通に親善試合をやるよりも良かったと試合を終えてから思った」と大きな手応えを口にした。日本代表は5月31日の