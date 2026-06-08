株式会社世羅高原農場は、広島県世羅町の「Flower village 花夢の里」にて、初夏の花々を楽しめるイベント「あじさいとタチアオイの丘」を6月6日（土）より開始した。 花手毬（あじさい）と梅雨葵（タチアオイ）が初夏の高原を彩るイベント。会期は7月5日（日）まで。 広がる丘一面にはアナベルが白く咲き誇る「アナベルの森」、毎年デザインを変えてカラフルなタチアオイを植栽する「タチアオイの谷」、世羅高原の景色を