【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、エンポリオ アルマーニ 2026年春夏メンズコレクション「ORIGINS」コラボレーションソング「Sand Castle」を、6月10日0時に配信リリースすることが決定した。 ■グループとしてのあらたな自己表現への挑戦を体現した楽曲 INIとエンポリオ アルマーニの本コラボレーションでは、「ORIGINS」の世界観から着想を得た楽曲とともに、ビジュア