大分市のコンビニエンスストアで去年10月、他人名義のキャッシュカードで200万円を引き出し盗んだとして、40代の男2人が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所・職業不詳の男（48）と大分市に住む無職の男（42）です。 2人は、市内に住む建設業の男（50）と共謀して去年10月5日、市内2か所のコンビニエンスストアに設置されたATMで、市内の高齢男性名義のキャッシュカードを使用して10回現金を引き出し