NPB（日本野球機構）は8日の公示を発表。阪神は元山飛優選手、ディベイニー選手の2選手を登録抹消しました。今季から阪神でプレーする元山選手は4日に再昇格すると、その日の西武戦の7回2アウトから代打で出場しますが、ショートゴロに倒れました。その後は出番なく、今季はここまで5試合に出場し、打率.200の成績です。今季1年目のディベイニー選手は、5月21日に今季初昇格。同月31日のロッテ戦に「7番・DH」で初スタメンを飾るな