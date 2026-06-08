食育を目的に親子で田植えを体験するイベントが、7日、熊本県上益城郡山都町で行われました。熊本市の産婦人科「福田病院」で生まれ、ことし小学生になった子どもたちに稲刈りまでを体験してもらおうと、ことしで19年目の企画です。 およそ80人が10アールほどの田んぼにひのひかりの苗を1本1本植えていきました。10月頃に稲刈りの予定で、コメは福田病院の入院者用の食事に使われるということです。