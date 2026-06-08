「ボート記者コラム・仕事賭け事独り言」今年は例年以上の盛り上がりを見せて幕を閉じたまるがめでのＧ２・レディースオールスターだった。創設当初は人気先行の女子レーサーが出場し、Ｇ２というのはどうか？と思うところがあったが、大会を重ねるうちに女子レーサーの意識も高まったのと、若手の台頭によりレースの質自体が向上した。今年は昨年末のプレミアムＧ１・クイーンズクライマックスに出場した遠藤エミ、平高