7日、ペルー・リマで、故アルベルト・フジモリ元大統領の写真を掲げるケイコ・フジモリ氏の支持者たち（共同）【リマ共同】接戦となったペルー大統領選。ケイコ・フジモリ氏は7日、首都リマのホテルで報道陣を前に「結果を信じて待とう」と演説、支持者の歓声に迎えられた。開票の行方を国民が見守る中、「どのような結果でも受け入れる」と表明。相手のロベルト・サンチェス元貿易・観光相にも同様の対応を求めた。フジモリ氏