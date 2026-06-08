フィリピン付近で発生した地震の影響で、新たに種子島熊野と宮崎港で20センチの津波を観測しました。【映像】新たに20cmの津波観測 種子島や宮崎気象庁によりますと、フィリピン付近を震源とするマグニチュード8.2の地震の影響で、午後3時49分に種子島熊野で、午後3時50分に宮崎港で、20センチの津波を新たに観測しました。午後3時半すぎには熊野市遊木と南大隅町大泊で、10センチの津波を観測しています。三宅島阿古と高