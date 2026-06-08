ウクライナのゼレンスキー大統領がロシアのプーチン大統領に首脳会談を呼びかけたことについて、イギリス、フランス、ドイツの首脳は7日、共同声明で支持を表明しました。ゼレンスキー大統領は7日、イギリス・ロンドンを訪れ、イギリス、フランス、ドイツの首脳と会談しました。会談後に発表された共同声明で、首脳らは、ゼレンスキー大統領がプーチン大統領に宛てた4日の書簡で、首脳会談で戦争を終結させるよう呼びかけたことを