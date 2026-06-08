モデルでタレントの森泉（43）が、8日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。04年のパリコレのオーディションでの祖母森英恵さんとのやりとりを明かした。泉が「ママ森」と呼ぶ、22年8月に96歳で亡くなったファッションデザイナー森英恵さんと手をつなぎ、ウェディングドレス姿で出演した04年のパリコレについて、MCの黒柳徹子が「有名モデルに囲まれてどうでしたか？」と質問。泉は「私もこの時、ショーに