Netflixのロマコメ映画『オフィス・ロマンス』が配信されたばかりのジェニファー・ロペスが、インスタグラムで56歳とは思えない“すっぴん”の美肌を披露した。【写真】メイク姿のジェニファー・ロペス大胆ドレスで登場現地時間6月6日、インスタグラムを更新したジェニファーは、ゴールドのシルクローブ姿でビデオに登場。Netflixで配信が始まった主演作『オフィス・ロマンス』に触れつつ、自身が手掛ける美容ブランド「JLo