アニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』より、ダイノサイズ”な迫力と感動が詰まった場面写真10点が一挙解禁。また、ムビチケ前売券（カード）の発売が6月12日に決定した。【写真】新装備での出動シーンからティラノサウルスとの遭遇までワクワクの瞬間が到着！場面写真ギャラリー本作は“パウパト”の愛称で人気のアニメシリーズ『パウ・パトロール』の劇場版最新作。巻き起こるさまざまなトラブルに立ち向