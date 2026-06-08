オリックスは毎年恒例の人気イベント「Ｂｓ夏の陣２０２６ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＳＡＭＴＹ」の期間中に試合で着用するユニホームを発表した。今年のカラーは「深紺」（ディープネイビー）で、スクリプトマークや背番号などが白のデザイン。８月３日の楽天戦（東京ドーム）や１４日からの日本ハム３連戦、２５日からの楽天３連戦、２８日からのソフトバンク３連戦、９月４日からのロッテ３連戦（すべて京セラドーム大阪