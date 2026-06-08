ＮＴＴリーグワン２０２５―２６の年間表彰式が８日、都内で行われ、新人賞に神戸のＦＢ上ノ坊駿介（２２）が選ばれた。アーリーエントリー（大学最終学年の選手が卒業前でも出場できる制度）からの受賞は史上初。上ノ坊は今季、天理大在学中（４年）だった第７節（２月７日）の静岡戦でリーグワンデビュー。先発して、いきなり前半だけで３トライを挙げる“ハットトリック”の大活躍でプレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた。