歌謡グループ「純烈」のリードボーカル・白川裕二郎が来年３月３１日をもってグループを卒業することとなり、８日、都内で会見した。会見に先立ち純烈はファンクラブで白川の卒業を発表。卒業後も事務所移籍の予定はなく、今後も芸能活動を続ける。白川の卒業に伴い、純烈の新メンバーを募集するオーディション、そして弟分グループ「モナキ」に続くグループのメンバー募集オーディションを開催することも発表した。【ファンク