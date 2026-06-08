３人組歌謡コーラスグループ・純烈が８日、ファンクラブサイトを更新し、リードボーカル・白川裕二郎が２０２７年３月３１日をもってグループを卒業すると発表。リーダー・酒井一圭もコメントを発表した。以下、酒井コメント全文。夢は紅白！親孝行！このスローガンを胸に２００７年からオリジナルメンバーとして頑張ってきた白川裕二郎さんが２０２７年の３月いっぱいで卒業します。お父さんを早くに亡くし、お母さん、そ