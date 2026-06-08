２０２４年１２月に米国へ移住したお笑い芸人のゆりやんレトリィバァの近影が話題を呼んでいる。８日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｏｕｔｓｉｄｅｃａｒｈｏｒｎずっと外でクラクションなっていたので動いた」とつづり、「プープープー」と大きな音で鳴り続けるクラクションに合わせたダンスを披露したゆりやん。ノースリーブのミニ丈トップスにショートタイツ姿に、フォロワーからは「痩せてますます可愛い