ハルニシオンが、6月4日にSpotify O-EASTで＜2nd ONEMAN LIVE「春、満ちて。」＞を、満員の観客たちを前に行った。互いの肌が触れ合うくらい、場内には大勢の人たちが詰めかけていた。ここまでギュウギュウのSpotify 公演は久しぶりだ。平日の公演にも関わらず、だ。それだけ今、ハルニシオンへの期待が高まっているということ。「Overture」に乗せて流れ始めた、メンバーを映した映像の数々。その姿に向けて、場内から熱いクラッ