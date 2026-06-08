ムード歌謡グループ・純烈が８日、都内で会見を行い、リードボーカル・白川裕二郎が２０２７年３月３１日をもってグループを卒業すると発表した。新メンバーなどを募集するオーディションを開催する。リーダー・酒井一圭は来春からの新体制の構想を明かした。オーディション名は「純烈セカンドチャンスオーディション２０２６」。募集期間はこの日から７月３１日。募集概要は男性で、ジャンル、年齢、国籍、形態不問。歓迎用件