▲LE SSERAFIM(P)&(C) SOURCE MUSIC▲ILLIT(P)&(C) BELIFT LAB Inc.▲KATSEYE©︎ HYBE x Geffen RecordsLE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの3グループがコラボレーションしたデジタルシングル「ICONIC BY MISTAKE」が、6月12日午後1時より配信リリースされる。今回のコラボレーションはグローバルプラットフォーム「Weverse」にてSOURCE MUSIC、BELIFT LAB、HYBE x Geffen Recordsより発表されたもの。LE SSER