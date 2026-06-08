３人組歌謡コーラスグループ・純烈が８日、ファンクラブサイトを更新し、リードボーカル・白川裕二郎が２０２７年３月３１日をもってグループを卒業すると発表。最年少メンバー・後上翔太もコメントを発表した。以下、後上コメント全文。デビューして丸１６年。純烈のボーカルの白川さんが来年３月に卒業します。ずっと一緒にやってきたメンバー。どんな時も変わらず純烈として歌やファンの皆様に向き合い続けてきた姿を見