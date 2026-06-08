広瀬裕也が7月8日(水)に発売する1stアルバム『Focus』の収録情報と全曲試聴動画が公開となった。本作はポップス、ダンサブルな楽曲まで、さまざまなジャンルを横断し、広瀬本人の「チャレンジしていきたいこと」を込めたアルバム。好評配信中のリードトラック「Velvet Parade」に加え、広瀬本人が作詞に初挑戦した「あしあと」「Appreciate!!」、さらに公私ともに仲の良い声優・斉藤壮馬による書き下ろし楽曲「why (not)?」を含む