【B.C.Rich Marion】（東京都鍋助44歳）GW中に某リサイクルショップにて出会いました。B.C.Richは過去にも弾いたことはなく、シングルコイル派でもあったことからハムバッカーに興味があり購入しました。調べてみると日本限定企画の低価格帯モデルで、短命に終わったようですが、レスポールジュニアのようなルックスが気に入りました。バダスブリッジは初めてでしたが、オクターブチューニングがとにかく合わない！2本のピンが