ムード歌謡グループ・純烈が８日、都内で会見を行い、リードボーカル・白川裕二郎が２０２７年３月３１日をもってグループを卒業すると発表した。純烈新メンバーを募集するオーディションと弟分「モナキ」に続く、グループメンバー募集オーディションを開催する。リーダー・酒井一圭は「できれば５人組に」と来春からの新体制構成を明かした。オーディション名は「純烈セカンドチャンスオーディション２０２６」。募集期間はこ