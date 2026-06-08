香川県高校総体2026 【香川県高校総体】8日、サッカー男子の準決勝2試合が行われ、尽誠学園と四学香川西が決勝進出を決めました。 ■準決勝第1試合尽誠学園 2-1 高松中央 ■準決勝第2試合四学香川西 1－1 大手前高松（※PK戦で四学香川西が8-7で勝利 ） 決勝戦は6月13日（土）に行われます。