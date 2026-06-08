今日8日、鳥取でアジサイが開花しました。平年より9日早く、昨年より7日早い開花です。この先しばらくは梅雨の中休みとなり、青空が背景のアジサイを楽しめそうです。鳥取でアジサイが開花今日8日、鳥取でアジサイが開花しました。今年は各地から続々と平年より早い開花の便りが届いており、鳥取も例に漏れず、平年より9日、昨年より7日早い開花となっています。アジサイは曇天に彩りを添えてくれる花ですが、鳥取市ではこの先16日