フィリピン南部ミンダナオ島南側海域で8日午前7時37分にマグニチュード（M）7．8の強震が発生し、最小15人が死亡した。負傷者は120人に上る。また、建物も崩壊するなど大きな被害が発生した。被害集計が進行で人命被害はさらに増える可能性がある。AP通信やロイター通信などが米地質調査局や欧州地中海地震センターを引用して報道したところによると、ミンダナオ島近くでM7．8の地震が発生した。欧州地中海地震センターは当初地震