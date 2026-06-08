韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は就任1周年記者会見で、KOSPI（韓国総合株価指数）が8000ポイントを一時下回ったことについて、過去の2700ポイント台と比較すれば飛躍的な成長を遂げたものであり、韓国株式市場は依然として割安な状態にあると診断した。8日、青瓦台（チョンワデ、大統領府）迎賓館で開かれた会見で、李大統領は当日の株価下落について「大暴落という見方もあるだろうが、これまで急激に上昇しすぎたため、