6月8日未明、徳島県で線路脇の斜面が崩れて土砂が線路をふさぎ、JR四国は今朝から岡山駅と高知駅の間を結ぶ特急列車の運転を見合わせています。JR四国によりますと8日午前2時頃、徳島県にある土讃線坪尻駅と箸蔵駅の間で斜面が崩れ、土砂が線路をふさぎました。当時、列車は運行しておらずけが人もいないということですが、この影響で岡山駅と高知駅を結ぶ特急南風と高松駅と高知駅を結ぶ特急しまんとが終日運休となり、再開の目途